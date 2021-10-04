Россиянка переспала с пробравшимся в её дом вором, а потом сдала его полиции
Однако, несмотря на тёплый приём, злоумышленник всё же не забыл о цели своего визита.
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К 40-летней жительнице из Звенигорода прокрался мужчина, чтобы обокрасть её дом, однако женщина оказалась не так проста и переспала с грабителем. О необычном инциденте сообщает kp.ru.
Несмотря на тёплый приём, воришка всё же не забыл о цели своего визита и, воспользовавшись сном хозяйки, забрал из сейфа крупную сумму денег. Однако уйти ему не удалось, так как женщина проснулась и, заподозрив неладное, вызвала полицию. Мужчину задержали с поличным во дворе дома. Им оказался 35-летний гражданин Армении.
Отмечается, что грабитель хотел похитить денежные средства в размере полумиллиона рублей. На него уже завели уголовное дело, а похищенные деньги вернули владелице.
Ранее Лайф писал о том, по каким подсказкам в доме бывшие грабители определяют лёгкую наживу. Раньше эти люди зарабатывали на том, что грабили наши дома. Теперь они ушли из профессии и рассказывают свои секреты, чтобы мы не стали жертвами воров.
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