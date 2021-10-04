Экономист объяснил резкий скачок цены на газ в Европе

Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал рекордный взлёт цены на газ в Европе и заметил, что естественный заменитель газа — уголь — тоже дорожает и его не хватает.

"Здесь важно отметить, что это биржевая торговля, торговля фьючерсами, а не реальная отгрузка газа. Тем не менее цены на фьючерсы в дальнейшем всё равно влияют на цены реальной отгрузки газа. Пока это биржевой инструмент", — отметил эксперт в беседе с RT.

Однако, по словам экономиста, биржевой инструмент как раз и характерен тем, что "он очень психологичен — в его цены закладываются страхи и риски". Юшков считает, что сейчас "цена отображает страх европейских компаний, что они с трудом пройдут отопительный сезон", так как в европейских подземных хранилищах газа намного меньше, чем в предыдущие годы.

"К тому же, когда ты топишь углём или газом, ты должен покупать специальные квоты на выбросы, и, когда все начали использовать газ и уголь, выбросы также возросли в цене. Получается, что всё это и закладывается в конечную стоимость", — резюмировал Юшков.