Экономист объяснил резкий скачок цены на газ в Европе
По мнению эксперта, нынешняя цена отображает страх европейских компаний, что они с трудом пройдут отопительный сезон, так как топлива в подземных хранилищах Европы катастрофически мало.
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Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал рекордный взлёт цены на газ в Европе и заметил, что естественный заменитель газа — уголь — тоже дорожает и его не хватает.
"Здесь важно отметить, что это биржевая торговля, торговля фьючерсами, а не реальная отгрузка газа. Тем не менее цены на фьючерсы в дальнейшем всё равно влияют на цены реальной отгрузки газа. Пока это биржевой инструмент", — отметил эксперт в беседе с RT.
Однако, по словам экономиста, биржевой инструмент как раз и характерен тем, что "он очень психологичен — в его цены закладываются страхи и риски". Юшков считает, что сейчас "цена отображает страх европейских компаний, что они с трудом пройдут отопительный сезон", так как в европейских подземных хранилищах газа намного меньше, чем в предыдущие годы.
"К тому же, когда ты топишь углём или газом, ты должен покупать специальные квоты на выбросы, и, когда все начали использовать газ и уголь, выбросы также возросли в цене. Получается, что всё это и закладывается в конечную стоимость", — резюмировал Юшков.
Ранее стало известно, что цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила $1200 за тысячу кубометров. Рост стоимости топлива начался в августе, и с тех пор исторический максимум фиксировался уже несколько раз.
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