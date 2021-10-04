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Столтенберг предложил вернуть формат "Россия – НАТО", но ответ Москвы его не устроил

Стороны по итогам встречи в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке так и не смогли прийти к конкретным договорённостям.

4 октября, 13:14
<p>Фото © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову восстановить формат "Россия – НАТО". Диалог состоялся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, который присутствовал при разговоре.

"Столтенберг, придя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать всё-таки формат "Россия – НАТО", мы слишком устали уже от пикировки", — сказал Карасин на заседании комитета СФ.

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В ответ на это Лавров предложил сперва решить конкретные вопросы. Так, например, глава внешнеполитического ведомства выдвинул предложение рассмотреть возможность отведения вооружённых сил "в местах соприкосновения, условно говоря, на 20–30 километров". Идея не понравилась Столтенбергу, и он заявил, что это невозможно, но взамен предложил вернуть в Брюссель представителя России. По словам Карасина, никаких определённых договорённостей в ходе диалога так и не было достигнуто.

Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале встречи с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом пошутил по поводу вступления России в НАТО.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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