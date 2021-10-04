Путин назначил выпускника Школы губернаторов Авдеева врио главы Владимирской области

Президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы прошлого созыва Александру Авдееву пост врио главы Владимирской области. Напомним, что действующий губернатор региона Владимир Сипягин подал заявление об отставке с связи с переходом на работу в Госдуму. Авдеев со своей стороны поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал делать всё необходимое во благо жителей региона.

"Надеюсь, мой опыт пригодится, чтобы дать новое дыхание экономике региона", — добавил экс-депутат на встрече с главой государства.

Напомним, что у Авдеева уже есть управленческий опыт: он работал мэром Обнинска и занимал пост вице-губернатора Калужской области. В своё время его кандидатуру рассматривали на пост губернатора Калужской области вместо Анатолия Артамонова, но потом решение было принято в пользу мэра Обнинска Владислава Шапши. Авдеев окончил "Школу губернаторов" — программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Указ о его назначении уже подписан и опубликован на сайте Кремля.

О грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до сентябрьских выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.