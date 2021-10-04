Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Максима Егорова врио главы Тамбовской области. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области. Им стал Максим Егоров, который сейчас занимает пост замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в Кремле, экс-губернатор региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Президент уже пообщался с Максимом Егоровым и пожелал ему удачи на новом посту.

Егоров отметил, что "изучил Тамбовскую область". По его словам, это крепкий регион с развитым сельским хозяйством. "Регион хороший, сделаем ещё лучше", — сказал он президенту. "Поближе надо с людьми, не сидите в кабинете! Желаю удачи", — дал Путин напутствие новому главе региона.