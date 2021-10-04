Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Максима Егорова врио главы Тамбовской области
Прежний губернатор региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Максима Егорова врио главы Тамбовской области. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области. Им стал Максим Егоров, который сейчас занимает пост замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили в Кремле, экс-губернатор региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Президент уже пообщался с Максимом Егоровым и пожелал ему удачи на новом посту.
Егоров отметил, что "изучил Тамбовскую область". По его словам, это крепкий регион с развитым сельским хозяйством.
"Регион хороший, сделаем ещё лучше", — сказал он президенту.
"Поближе надо с людьми, не сидите в кабинете! Желаю удачи", — дал Путин напутствие новому главе региона.
Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (в настоящее время — Нижний Новгород). Учился в Волжской государственной академии водного транспорта. Занимал посты в Администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, "Нижновэнерго" в Федеральной службе по тарифам, в 2016–2018 годах был советником губернатора Тюменской области, с 29 декабря 2018 года назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Является выпускником "Школы губернаторов". Женат, воспитывает троих сыновей.
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