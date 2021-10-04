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Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Максима Егорова врио главы Тамбовской области

Прежний губернатор региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

4 октября, 13:32

Путин назначил выпускника "Школы губернаторов" Максима Егорова врио главы Тамбовской области. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области. Им стал Максим Егоров, который сейчас занимает пост замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в Кремле, экс-губернатор региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Президент уже пообщался с Максимом Егоровым и пожелал ему удачи на новом посту.

Егоров отметил, что "изучил Тамбовскую область". По его словам, это крепкий регион с развитым сельским хозяйством.

"Регион хороший, сделаем ещё лучше", — сказал он президенту.

"Поближе надо с людьми, не сидите в кабинете! Желаю удачи", — дал Путин напутствие новому главе региона.

Путин назначил выпускника Школы губернаторов Авдеева врио главы Владимирской области

Путин назначил выпускника Школы губернаторов Авдеева врио главы Владимирской области

Максим Егоров родился 23 мая 1977 года в городе Горьком (в настоящее время — Нижний Новгород). Учился в Волжской государственной академии водного транспорта. Занимал посты в Администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, "Нижновэнерго" в Федеральной службе по тарифам, в 2016–2018 годах был советником губернатора Тюменской области, с 29 декабря 2018 года назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Является выпускником "Школы губернаторов". Женат, воспитывает троих сыновей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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