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Путин учредил в России День отца

Дату установят для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства.

4 октября, 13:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В октябре начнут отмечать День отца. Указ об учреждении в стране нового праздника подписал президент России Владимир Путин.

"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", — отмечено в тексте документа.

В России предложили учредить новый праздник

В России предложили учредить новый праздник

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. Президент России Владимир Путин счёл данную инициативу интересной и призвал её обсудить.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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