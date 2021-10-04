Путин учредил в России День отца
Дату установят для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства.
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В октябре начнут отмечать День отца. Указ об учреждении в стране нового праздника подписал президент России Владимир Путин.
"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", — отмечено в тексте документа.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика. Президент России Владимир Путин счёл данную инициативу интересной и призвал её обсудить.
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