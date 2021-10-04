Путин учредил в России День отца

В октябре начнут отмечать День отца. Указ об учреждении в стране нового праздника подписал президент России Владимир Путин.

"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", — отмечено в тексте документа.