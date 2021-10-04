Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио

Для сестёр Авериных турнир стал первым после Олимпиады в Токио, когда судьи поставили Дину на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото израильтянка Линой Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Арина в итоговом протоколе заняла четвёртое место. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.