Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио
На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золото, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.
Фото © Instagram / arishadina1998
Российская гимнастка Дина Аверина победила в личном многоборье на международном турнире Olympico Cup 2021. Соревнования прошли в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Дина Аверина набрала общую сумму в 113,700 балла. Второе место заняла её сестра-близняшка Арина (111,900). Третьей стала ещё одна наша соотечественница Лала Крамаренко (109,550).
Для сестёр Авериных турнир стал первым после Олимпиады в Токио, когда судьи поставили Дину на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото израильтянка Линой Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Арина в итоговом протоколе заняла четвёртое место. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
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Во время соревнований арбитры отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой награды её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты.
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