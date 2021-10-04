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Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио

На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золото, несмотря на потерю ленты во время выступления, а наши гимнастки впервые за 25 лет остались без награды высшей пробы.

4 октября, 13:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTUvTbktBLB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arishadina1998</a></p>

Фото © Instagram / arishadina1998

Российская гимнастка Дина Аверина победила в личном многоборье на международном турнире Olympico Cup 2021. Соревнования прошли в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Дина Аверина набрала общую сумму в 113,700 балла. Второе место заняла её сестра-близняшка Арина (111,900). Третьей стала ещё одна наша соотечественница Лала Крамаренко (109,550).

Для сестёр Авериных турнир стал первым после Олимпиады в Токио, когда судьи поставили Дину на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото израильтянка Линой Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Арина в итоговом протоколе заняла четвёртое место. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.

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Во время соревнований арбитры отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой награды её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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