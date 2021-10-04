Газзаев выразил мнение, что Дзюба больше не должен играть за сборную России
Ранее нападающий "Зенита" отказался от вызова в национальную команду, сославшись на свою не самую хорошую форму.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей / Евдокимов Вячеслав
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поддержал мнение Олега Романцева о том, что нападающий Артём Дзюба больше не должен привлекаться к игре за сборную России.
Он напомнил, что для любого игрока вызов в сборную — это честь, ведь не у каждого появляется такая возможность. Говоря о плохой форме Дзюбы, Газзаев подчеркнул, что определять состояние его готовности должны врачи, а не он сам.
"Дзюба был признан игроком месяца, он мог бы помочь национальной сборной. Но, если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную", — цитирует Газзаева РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на ближайшие матчи против Словакии и Словении. Своё решение он объяснил тем, что находится не в оптимальной форме.
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