Мать Александра Лазарева, подозреваемого в расправе над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, рассказала телеканалу "360" о последней встрече с сыном. Оказалось, предполагаемый убийца в последний раз гостил у родителей с четверга на пятницу — на следующий день после преступления. Он был вместе с женой и четырёхлетней дочерью, вёл себя как обычно и ничем не выдал себя перед родными.

"Всё было хорошо, семья, всё налаживалось. Ремонт делали, квартиру взяли. Сказали, что вообще пожизненное дадут. Я ничему плохому его не учила никогда. Как теперь я жить буду?! Я не знаю", — сокрушается женщина.

Мать Лазарева рассказала, что сын девять дет отсидел в тюрьме за убийство местного предпринимателя — владельца бара. На свободу он вышел только в июле, едва начал налаживать свою жизнь. Женщина считает, что всему виной внезапное помешательство, которое возникло у её сына из-за расшатанной в местах лишения свободы психики.

"У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове", — добавила она.