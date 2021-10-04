"Поехала крыша": Мать подозреваемого в убийстве трёх студенток считает, что психику сына искалечила тюрьма
Этим летом Александр Лазарев вышел из колонии, где провёл девять лет по обвинению в тяжком преступлении. Его родные уверены, что там, за колючей проволокой, он лишился рассудка.
Фото © УМВД России по Оренбургской области
Мать Александра Лазарева, подозреваемого в расправе над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, рассказала телеканалу "360" о последней встрече с сыном. Оказалось, предполагаемый убийца в последний раз гостил у родителей с четверга на пятницу — на следующий день после преступления. Он был вместе с женой и четырёхлетней дочерью, вёл себя как обычно и ничем не выдал себя перед родными.
"Всё было хорошо, семья, всё налаживалось. Ремонт делали, квартиру взяли. Сказали, что вообще пожизненное дадут. Я ничему плохому его не учила никогда. Как теперь я жить буду?! Я не знаю", — сокрушается женщина.
Мать Лазарева рассказала, что сын девять дет отсидел в тюрьме за убийство местного предпринимателя — владельца бара. На свободу он вышел только в июле, едва начал налаживать свою жизнь. Женщина считает, что всему виной внезапное помешательство, которое возникло у её сына из-за расшатанной в местах лишения свободы психики.
"У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове", — добавила она.
К слову, Лайф уже рассказывал, что подозреваемый за девять лет в заключении 15 раз нарушал установленный законом порядок. За нарушения Лазарева регулярно отправляли в ШИЗО, делали выговоры и штрафовали. Также из психологической характеристики следует, что эксперты прогнозировали в отношении Лазарева "среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе".
Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
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