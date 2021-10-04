В Подмосковье задержали бизнесмена по делу о крушении вертолёта Robinson

Следователи выяснили, что вертолёт Robinson R-44, накануне потерпевший крушение в Подмосковье, использовали для экскурсионных полётов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий задержана.

"Следствием установлено, что 3 октября индивидуальным предпринимателем была оказана услуга в виде организации и предоставления экскурсионного полёта для двух пассажиров на вертолёте Robinson R-44. По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В ходе экскурсионного полёта воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение", — говорится в сообщении СК РФ.

Задержанной предпринимательнице предъявлено обвинение, вину она не признала. У бизнесвумен провели обыски, изъяли документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели.