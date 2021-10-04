В Подмосковье задержали бизнесмена по делу о крушении вертолёта Robinson
Следователи выяснили, что предприниматель задействовал воздушное судно для экскурсионных полётов, в ходе одного из них борт и разбился.
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Следователи выяснили, что вертолёт Robinson R-44, накануне потерпевший крушение в Подмосковье, использовали для экскурсионных полётов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий задержана.
"Следствием установлено, что 3 октября индивидуальным предпринимателем была оказана услуга в виде организации и предоставления экскурсионного полёта для двух пассажиров на вертолёте Robinson R-44. По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В ходе экскурсионного полёта воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение", — говорится в сообщении СК РФ.
Задержанной предпринимательнице предъявлено обвинение, вину она не признала. У бизнесвумен провели обыски, изъяли документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели.
Напомним, вертолёт Robinson R-44 вечером в воскресенье, 3 октября, потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в Московской области. На борту находилось три человека: двое мужчин и женщина. Все они погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. Ещё одна версия — техническая неисправность. Лайф публиковал видео с места авиакрушения.
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