В МВД Белоруссии раскрыли подробности задержания журналиста "Комсомольской правды"

Министерство внутренних дел Белоруссии официально подтвердило, что журналист газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан не на территории Российской Федерации. Ситуацию прокомментировал начальник Департамента по гражданству и миграции республиканского управления МВД Алексей Бегун.

В МВД Белоруссии рассказали, на территории какой страны задержали журналиста "Комсомолки". Видео © Telegram / МВД Беларуси

"Насколько нам известно, Можейко выехал с территории Белоруссии в РФ, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учётом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны ему было отказано в выезде с территории РФ. Можейко в установленном порядке убыл в Республику Беларусь, где и был задержан", — рассказал он.