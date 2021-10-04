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В МВД Белоруссии раскрыли подробности задержания журналиста "Комсомольской правды"

В ведомстве уточнили, что Можейко отправился в РФ, откуда пытался вылететь в третью страну.

4 октября, 14:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/gennadiy.mojeiko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Геннадий Можейко</a></p>

Фото © Facebook / Геннадий Можейко

Министерство внутренних дел Белоруссии официально подтвердило, что журналист газеты "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан не на территории Российской Федерации. Ситуацию прокомментировал начальник Департамента по гражданству и миграции республиканского управления МВД Алексей Бегун.

В МВД Белоруссии рассказали, на территории какой страны задержали журналиста "Комсомолки". Видео © Telegram / МВД Беларуси

"Насколько нам известно, Можейко выехал с территории Белоруссии в РФ, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учётом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны ему было отказано в выезде с территории РФ. Можейко в установленном порядке убыл в Республику Беларусь, где и был задержан", — рассказал он.

Песков высказался о задержании журналиста "Комсомольской правды" Можейко

Песков высказался о задержании журналиста "Комсомольской правды" Можейко

Бегун отметил, что данная ситуация не является чем-то экстраординарным. Это сложившаяся практика правоохранительных органов Белоруссии и России. Существует международный договор, по которому любая из сторон имеет право объявить нежелательность конкретного лица в интересах нацбезопасности и охраны общественного порядка. В Белоруссии также есть списки граждан (в том числе российских), которым въезд запрещён на срок до десяти лет, уточнил представитель МВД республики.

Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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