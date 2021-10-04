Песков высказался о задержании журналиста "Комсомольской правды" Можейко

У Кремля нет достоверной информации о том, где произошло задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав информацию о том, что журналиста могли задержать в Москве.