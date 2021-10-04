Песков высказался о задержании журналиста "Комсомольской правды" Можейко
Он подчеркнул, что российская сторона не может вмешиваться в это дело и защищать чьи бы то ни было интересы.
Фото © Facebook / Геннадий Можейко
У Кремля нет достоверной информации о том, где произошло задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав информацию о том, что журналиста могли задержать в Москве.
Также представитель Кремля подчеркнул, что Можейко является гражданином Белоруссии, поэтому российская сторона не имеет права вмешиваться.
"Де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов", — объяснил пресс-секретарь президента.
Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".
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