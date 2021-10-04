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Песков высказался о задержании журналиста "Комсомольской правды" Можейко

Он подчеркнул, что российская сторона не может вмешиваться в это дело и защищать чьи бы то ни было интересы.

4 октября, 10:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/gennadiy.mojeiko" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Геннадий Можейко</a></p>

Фото © Facebook / Геннадий Можейко

У Кремля нет достоверной информации о том, где произошло задержание журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав информацию о том, что журналиста могли задержать в Москве.

Также представитель Кремля подчеркнул, что Можейко является гражданином Белоруссии, поэтому российская сторона не имеет права вмешиваться.

"Де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов", — объяснил пресс-секретарь президента.

Главред КП назвал ситуацию вокруг издания в Белоруссии произволом

Главред КП назвал ситуацию вокруг издания в Белоруссии произволом

Напомним, 2 октября главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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