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В "досье Пандоры" Пескову бросилась в глаза роль США как "крупнейшей офшорной лакуны"

В Кремле прокомментировали опубликованный 3 октября "компромат" об офшорных финансовых операциях, где упоминаются нынешние и бывшие лидеры стран, госчиновники, звёзды и бизнесмены из списка Forbes.

4 октября, 10:29

Фото © Kremlin.ru

Демонстрация роли США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны — единственное, что действительно бросается в глаза в "досье Пандоры". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Единственное, что действительно бросается в глаза, — это всё-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединённые Штаты", — отметил он.

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Напомним, что более 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников и 130 миллиардеров из списка Forbes упоминаются в расследовании, опубликованном международным консорциумом журналистов (ICIJ) 3 октября. Материалы получили название Pandora Papers и фигурируют в СМИ как "досье Пандоры". Одним из героев этого расследования стал президент Украины Владимир Зеленский. Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского. По мнению политологов, теперь Зеленскому может грозить импичмент.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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