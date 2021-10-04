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Регион
Опубликовано 4 октября 2021, 13:38

Заявление об отставке Сипягина с поста губернатора находится на рассмотрении в Кремле

Фото © "ВКонтакте" / Владимир Сипягин

Фото © "ВКонтакте" / Владимир Сипягин

Член партии ЛДПР покидает должность в Администрации Владимирской области ради мандата депутата Госдумы.

Заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об отставке с поста главы региона находится на рассмотрении в Кремле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Получили [заявление], оно на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно", — пообещал он журналистам.

Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму
Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

Напомним, что о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до сентябрьских выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.

Однако на прошлой неделе его имя вдруг появилось в списке избранных депутатов восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат, — Сипягин занимает пятую строчку в списке фракции.

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Марина Калегина
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