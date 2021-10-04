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Заявление об отставке Сипягина с поста губернатора находится на рассмотрении в Кремле

Член партии ЛДПР покидает должность в Администрации Владимирской области ради мандата депутата Госдумы.

4 октября, 10:38
<p>Фото © "ВКонтакте" /<a href="https://vk.com/vladimirsipiagin?z=photo496604548_456239981/album496604548_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Сипягин</a> </p>

Фото © "ВКонтакте" / Владимир Сипягин

Заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об отставке с поста главы региона находится на рассмотрении в Кремле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Получили [заявление], оно на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно", — пообещал он журналистам.

Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

Губернатор Владимирской области Сипягин всё же переходит в Госдуму

Напомним, что о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до сентябрьских выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.

Однако на прошлой неделе его имя вдруг появилось в списке избранных депутатов восьмого созыва от ЛДПР, которые согласились принять депутатский мандат, — Сипягин занимает пятую строчку в списке фракции.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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