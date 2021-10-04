Заявление об отставке Сипягина с поста губернатора находится на рассмотрении в Кремле

Член партии ЛДПР покидает должность в Администрации Владимирской области ради мандата депутата Госдумы.

Заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об отставке с поста главы региона находится на рассмотрении в Кремле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Получили [заявление], оно на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно", — пообещал он журналистам.

Напомним, что о грядущей отставке Сипягина с поста губернатора стало известно ещё до сентябрьских выборов. Сообщалось, что чиновник вошёл в федеральный список партии ЛДПР, а о своём решении покинуть пост главы области официально сообщит в ближайшие полторы недели. Однако в пресс-службе правительства региона уверяли, что никакой отставки не произойдёт, а рабочий график Сипягина расписан на долгие месяцы вперёд.