Бали откроется для иностранцев после 14 октября, но с одним условием

Индонезийский остров Бали возобновит международные рейсы с 14 октября, однако иностранных туристов по прибытии будет ожидать обязательный восьмидневный карантин. Об этом сообщает портал Nikkei Asia.

"Власти Индонезии решили открыть аэропорт Денпасар на Бали для приёма международных рейсов и иностранных туристов. Ослабление коронавирусных ограничений в стране будет проходить поэтапно, поэтому на первых порах путешественникам по прибытии на Бали придётся соблюдать восьмидневный карантин за свой счёт", — сообщает издание.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно также сообщил, что местные власти в ближайшее время решат, каким туристам будет разрешён въезд на Бали на таких условиях. В первую очередь остров планируют открыть для граждан Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии.