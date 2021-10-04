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Бали откроется для иностранцев после 14 октября, но с одним условием

В Министерстве туризма Индонезии ещё не сформировали окончательный список стран, граждане которых смогут посетить популярный курорт.

4 октября, 14:35

Индонезийский остров Бали возобновит международные рейсы с 14 октября, однако иностранных туристов по прибытии будет ожидать обязательный восьмидневный карантин. Об этом сообщает портал Nikkei Asia.

"Власти Индонезии решили открыть аэропорт Денпасар на Бали для приёма международных рейсов и иностранных туристов. Ослабление коронавирусных ограничений в стране будет проходить поэтапно, поэтому на первых порах путешественникам по прибытии на Бали придётся соблюдать восьмидневный карантин за свой счёт", — сообщает издание.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно также сообщил, что местные власти в ближайшее время решат, каким туристам будет разрешён въезд на Бали на таких условиях. В первую очередь остров планируют открыть для граждан Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии.

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Ранее Лайф сообщал, с какими странами Россия возобновляет авиасообщение с 5 октября. Рейсы будут осуществляться с частотой два в неделю из Москвы или Петербурга в столицы этих государств.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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