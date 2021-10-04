Цена на уголь в Европе побила 20-летний рекорд

Стоимость энергетического угля в Европе достигла на прошлой неделе 232,2 доллара за тонну и таким образом побила двадцатилетний рекорд. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Северо-Западной Европе за прошедшую неделю выросла на 16,5%, до 232,2 доллара за тонну, достигнув самого высокого уровня как минимум за последние двадцать лет", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что рост цен ускорился в конце сентября. Причиной стало резкое подорожание природного газа, а также дефицит угля на европейском рынке. Его предложение остаётся ограниченным, так как основные страны – поставщики твёрдого топлива в регионе просто не успевают наращивать экспорт.

"В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы в настоящее время находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая четыре миллиона тонн", — пишет Argus.