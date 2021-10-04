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Юрист рассказал, какое наказание грозит избившему двух школьниц "яжебате" из Перми

На видеозапись попал факт хулиганства. А в случае гематомы у пострадавших положение мужчины усугубится.

4 октября, 14:48

Фото © LIFE

Защитить пермяка Андрея Никитина, обругавшего и избившего двух школьниц из-за дочери, будет очень трудно, поскольку состав преступления попал на видеозапись и чётко виден. Таким мнением с Лайфом поделился адвокат Шота Горгадзе.

"Не имеет значения то, что родители не подали заявление, потому что подобные преступления возбуждаются по факту совершения. Грозят статьи "Угроза", "Нанесение побоев" и "Хулиганство" — года на 3 вполне потянет", – говорит собеседник Лайфа.

По словам юриста, в этом случае будет иметь значение, есть ли вред здоровью девочек или нет. Он пояснил, что даже гематома будет считаться таковым. Если вреда здоровью причинено не было, то Никитин отделается статьёй о хулиганстве. Горгадзе добавил, что адвокат сможет мужчину защитить от наказания только в том случае, если он докажет, что тот находился в состоянии аффекта.

Напавший на школьниц "яжебатя" из Перми извинился перед девочками и их родителями

Напавший на школьниц "яжебатя" из Перми извинился перед девочками и их родителями

Напомним, 45-летний Андрей Никитин покрыл девочек отборным матом и несколько раз ударил, перепутав их с обидчицами дочери. Школьницы пытались объяснить, что не имеют никакого отношения к его ребёнку, но уговоры на него не подействовали. Позже, впрочем, он признал ошибку.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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