Юрист рассказал, какое наказание грозит избившему двух школьниц "яжебате" из Перми

Защитить пермяка Андрея Никитина, обругавшего и избившего двух школьниц из-за дочери, будет очень трудно, поскольку состав преступления попал на видеозапись и чётко виден. Таким мнением с Лайфом поделился адвокат Шота Горгадзе.

"Не имеет значения то, что родители не подали заявление, потому что подобные преступления возбуждаются по факту совершения. Грозят статьи "Угроза", "Нанесение побоев" и "Хулиганство" — года на 3 вполне потянет", – говорит собеседник Лайфа.

По словам юриста, в этом случае будет иметь значение, есть ли вред здоровью девочек или нет. Он пояснил, что даже гематома будет считаться таковым. Если вреда здоровью причинено не было, то Никитин отделается статьёй о хулиганстве. Горгадзе добавил, что адвокат сможет мужчину защитить от наказания только в том случае, если он докажет, что тот находился в состоянии аффекта.