Обезвредивший пермского стрелка сотрудник ДПС стал лауреатом Строгановской премии
Ему вручат статуэтку в качестве памятного знака, а также диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей.
Фото © МВД РФ
Сотруднику ДПС Константину Калинину, который нейтрализовал пермского стрелка, вручат Строгановскую премию, учреждённую комиссией Пермского землячества. Он получит награду в номинации "За честь и достоинство".
Строгановская премия является общественной наградой, которая ежегодно вручается за выдающиеся достижения, прославляющие Пермский край и его жителей. Лауреат получает статуэтку местного государственного деятеля Аникея Строганова в качестве памятного знака, а также диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей.
Торжественное вручение Строгановской премии состоится в ноябре во время 17-го съезда "Пермского землячества" в Москве.
Ранее Лайф сообщал, что за обезвреживание пермского стрелка и организацию эвакуации учащихся университета в Перми глава МВД вручил младшему лейтенанту Калинину орден Мужества, а его коллега, старший лейтенант Макаров, удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка".
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