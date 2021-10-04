Обезвредивший пермского стрелка сотрудник ДПС стал лауреатом Строгановской премии

Сотруднику ДПС Константину Калинину, который нейтрализовал пермского стрелка, вручат Строгановскую премию, учреждённую комиссией Пермского землячества. Он получит награду в номинации "За честь и достоинство".

Строгановская премия является общественной наградой, которая ежегодно вручается за выдающиеся достижения, прославляющие Пермский край и его жителей. Лауреат получает статуэтку местного государственного деятеля Аникея Строганова в качестве памятного знака, а также диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей.

Торжественное вручение Строгановской премии состоится в ноябре во время 17-го съезда "Пермского землячества" в Москве.