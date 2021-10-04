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Обезвредивший пермского стрелка сотрудник ДПС стал лауреатом Строгановской премии

Ему вручат статуэтку в качестве памятного знака, а также диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей.

4 октября, 16:59
<p>Фото © <a href="https://xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД РФ</a></p>

Фото © МВД РФ

Сотруднику ДПС Константину Калинину, который нейтрализовал пермского стрелка, вручат Строгановскую премию, учреждённую комиссией Пермского землячества. Он получит награду в номинации "За честь и достоинство".

Строгановская премия является общественной наградой, которая ежегодно вручается за выдающиеся достижения, прославляющие Пермский край и его жителей. Лауреат получает статуэтку местного государственного деятеля Аникея Строганова в качестве памятного знака, а также диплом и денежную премию в размере 500 тысяч рублей.

Торжественное вручение Строгановской премии состоится в ноябре во время 17-го съезда "Пермского землячества" в Москве.

Младший лейтенант – герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Младший лейтенант – герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Ранее Лайф сообщал, что за обезвреживание пермского стрелка и организацию эвакуации учащихся университета в Перми глава МВД вручил младшему лейтенанту Калинину орден Мужества, а его коллега, старший лейтенант Макаров, удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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