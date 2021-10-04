Белгородские полицейские исполнили мечту подростка, попросившего у Путина собаку

Полицейские исполнили мечту мальчика и подарили собаку © МВД РФ

В Белгородской области полицейские и активисты Общероссийского народного фронта исполнили мечту 14-летнего Димы и подарили ему собаку. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

"Сегодня к нему в гости приехали заместитель начальника УМВД России по Белгородской области — начальник полиции Валерий Медведев, сотрудники Центра кинологической службы и общественники. Они подарили подростку овчарку", — говорится на сайте ведомства.

Подросток рассказал о своём желании, отправив видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным. Активисты, которые обрабатывали поступившие сообщения, передали просьбу мальчика в региональное управление МВД. Долгожданной питомицей Димы стала воспитанница Центра кинологической службы УМВД по кличке Медея. Собаке уже исполнился год, она знает много команд и с удовольствием демонстрирует навыки.

"Диме решили подарить именно Медею, потому что она отличается добродушным характером, любит детей и с удовольствием играет с ними. Полицейские уверены, что овчарка станет мальчику хорошим другом", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.