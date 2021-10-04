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Звезда "Аншлага" рассказала частушку, из-за которой Дубовицкая уволила её и "пожелала сдохнуть"

Во время отстранения от работы руководитель шоу, по словам артиста, "пожелала ему сдохнуть".

4 октября, 16:23

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго / Галкин Николай

Бывший участник телепередачи "Аншлаг" Николай Бандурин пожаловался в эфире программы "Секрет на миллион" о том, что руководитель шоу Регина Дубовицкая уволила его из-за частушки в её адрес.

"Мы про неё позволили себе написать одну частушку: "Я "Аншлаг" смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая". Ну и понятно — ей донесли. И уже после этого ни о каком сотрудничестве речи и быть не могло", — рассказал юморист.

По словам Бандурина, отношения с руководителем "Аншлага" ухудшились после конфликта из-за материала для выступления. Он уточнил, что автор продал одновременно частушки и ему, и Евгению Петросяну. Он пожаловался, что тогда на брифинге для журналистов Дубовицкая устроила ему и его коллеге Михаилу Вашукову "публичную порку". При этом Бандурин отметил, что во время увольнения ведущая заявила, что "они без неё сдохнут".

Дубовицкая ответила на слова Воробей о "зашкварности" "Аншлага"

Дубовицкая ответила на слова Воробей о "зашкварности" "Аншлага"

Ранее Лайф писал о том, через что прошли юмористы, которые смешили страну в конце 90-х.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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