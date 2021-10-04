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Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов.

4 октября, 16:09
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Фото © Pexels

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе социальных сетей Instagram, WhatsApp и Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который в режиме онлайн отслеживает неполадки в популярных интернет-ресурсах.

У юзеров Instagram не работает приложение (51%) и веб-сайт (29%). Пользователи WhatsApp жалуются на сложности с отправкой сообщений и подключением к серверу. У юзеров Facebook возникли проблемы с работой веб-сайта. Наблюдаются неполадки в европейских странах, Азии, Северной и Южной Америке. Пользователи из РФ также информируют о сбое в этих соцсетях.

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А ранее основатель мессенджера Павел Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram. Тогда он обещал, что пользователи заметят безошибочную работу новой версии.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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