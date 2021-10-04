"Политикой дома не отопишь": Поляки обвинили Евросоюз в энергетическом кризисе из-за цен на газ
Там добавили, что в конечном итоге альянс приползёт к России на коленях и будет умолять продать топливо по любой стоимости.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Читатели польского портала Interia в комментариях к статье о возможных экономических проблемах, вызванных подорожанием российского газа, возмутились политикой Евросоюза в данном вопросе и заявили, что альянс сам виноват в том, что происходит на сегодняшний день на энергетическом рынке.
"Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и всё такое), а сейчас, вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа. Радуйтесь и закупайте его в США или Катаре, ведь вы с упорством, достойным лучшего применения, боролись именно за это", — отметил пользователь под ником Tadek.
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Другой читатель заметил, что народ сам выбирал такую власть, которая устроила энергетический кризис. При этом, подчеркнул он, в дальнейшем вся вина, как обычно, будет возложена на Россию, против которой вдобавок введут очередной пакет санкций. Пользователи также призвали другие страны брать пример с Венгрии, которая сама решила свою судьбу и заключила контракт с РФ на прокачку газа.
"Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией дома не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет. <...> Евросоюз может грозить [президенту РФ Владимиру] Путину пальцем, но в итоге будет на коленях просить его продать газ за любые деньги", — написал читатель.
Напомним, цены на газ в Европе начали расти в августе, когда "Газпром" забронировал всего 4% дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины. За несколько недель стоимость голубого топлива поднялась с $500 за тысячу кубометров до $800. В конце сентября, после того как компания вовсе отказалась от украинских мощностей, цены на газ перешагнули отметку в тысячу долларов, а сейчас продолжают расти.
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