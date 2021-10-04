Для девятилетней студентки в МГУ могут разработать индивидуальный график
Ранее в вузе уже заявляли, что могут изменить учебный план специально для малышки.
Фото предоставлено Лайфу
Девятилетнюю студентку Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алису Теплякову могут перевести на обучение по индивидуальному графику, если потребуется. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
"Мы переведём её на индивидуальный график, если нужно, но она должна учиться. Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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