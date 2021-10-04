Для девятилетней студентки в МГУ могут разработать индивидуальный график

"Мы переведём её на индивидуальный график, если нужно, но она должна учиться. Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом", — сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала Единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её отец заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.