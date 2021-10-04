Политолог предрёк Украине "главный грабёж"

Политолог Андрей Ермолаев заявил, что, невзирая на заявления о "разграбленной" Украине, у страны по-прежнему есть несколько активов, которые она может потерять. По его мнению, доставшееся от СССР наследство сделало страну весьма богатой, что представляет интерес для транснациональных корпораций.

"Главный грабёж ещё впереди. Я назову только несколько направлений: это неприватизированная инфраструктура, включая крупные государственные компании, которые функционируют в инфраструктуре; это вся наша энергетика, включая "Энергоатом" и ту часть компаний, которые связаны с госкапиталом. Или сейчас будет, возможно, перераспределение в тепловой энергетике, вплоть до возвращения государству части неэффективных ТЭЦ", — объяснил Ермолаев в эфире телеканала "Наш".

Он причислил к находящимся в опасности ресурсам контролируемые государством территории, а также активы в сфере оборонки, которые консолидированы в "Укроборонпроме". По мнению Ермолаева, эти ресурсы "крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения".