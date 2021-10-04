В Дании заявили о выполнении всех условий для запуска одной нитки "Северного потока – 2"

Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

"Трубопровод B может быть введён в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе касающиеся сертификации, а также относящиеся к этапу строительства и касающиеся эксплуатации трубопровода", — говорится в заявлении.