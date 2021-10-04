В Дании заявили о выполнении всех условий для запуска одной нитки "Северного потока – 2"
Там пояснили, что по процессу сертификации второй трубы остались некоторые требования.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.
"Трубопровод B может быть введён в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе касающиеся сертификации, а также относящиеся к этапу строительства и касающиеся эксплуатации трубопровода", — говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что теперь осталось выполнить некоторые требования, прежде чем трубопровод А сможет быть введён в эксплуатацию.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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