ВКС России отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно 4 октября Воздушно-космические силы России отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который разработали под руководством Сергея Королёва. Он провёл в космосе 92 дня и совершил почти полторы тысячи оборотов вокруг нашей планеты.

Сегодня космические войска контролируют запуски любых ракет на земном шаре в режиме реального времени с помощью антенн. Каждая из них поддерживает связь со своим собственным спутником, который в свою очередь отслеживает запуски во всём мире. Система предупреждения о ракетном нападении состоит из первого — космического — эшелона и второго — наземного, а вся информация попадает в единый центр управления. Ещё одна гордость космических войск — станция дальней связи, которая расположена в Крыму. Она позволяет отслеживать все объекты, находящиеся на орбите Земли.

В Российской армии военнослужащих космических войск зачастую называют "шахматистами" или "гроссмейстерами", потому что в этих элитных подразделениях часто служат люди, имеющие не одно высшее или техническое образование.