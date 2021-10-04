"Талибан" ликвидировал пятерых боевиков ИГИЛ у Посольства РФ в Кабуле

Сторонники радикального движения "Талибан"* ликвидировали пятерых и взяли в плен ещё троих боевиков террористической организации ИГИЛ*. Как сообщает ТАСС, спецоперация проводилась неподалёку от здания российского посольства в Кабуле.

"Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы ликвидировали пятерых игиловцев, ещё трое им сдались", — сообщили в диппредставительстве РФ.

Там не исключили, что перестрелка могла быть связана с терактом у мечети, который произошёл в Кабуле накануне. В посольстве добавили, что ранее на севере Кабула талибы ликвидировали ещё троих сторонников ИГИЛ, у одного из которых сработал так называемый пояс смертника.