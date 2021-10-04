НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Талибан" ликвидировал пятерых боевиков ИГИЛ у Посольства РФ в Кабуле

В дипведомстве считают, что активность террористов может быть связана со вчерашним взрывом у мечети.

4 октября, 14:55
<p>Фото © ТАСС / AP / Mohammad Asif Khan</p>

Фото © ТАСС / AP / Mohammad Asif Khan

Сторонники радикального движения "Талибан"* ликвидировали пятерых и взяли в плен ещё троих боевиков террористической организации ИГИЛ*. Как сообщает ТАСС, спецоперация проводилась неподалёку от здания российского посольства в Кабуле.

"Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы ликвидировали пятерых игиловцев, ещё трое им сдались", — сообщили в диппредставительстве РФ.

В "Талибан" решили не принимать бывших военных, членов ИГИЛ и безбородых

В "Талибан" решили не принимать бывших военных, членов ИГИЛ и безбородых

Там не исключили, что перестрелка могла быть связана с терактом у мечети, который произошёл в Кабуле накануне. В посольстве добавили, что ранее на севере Кабула талибы ликвидировали ещё троих сторонников ИГИЛ, у одного из которых сработал так называемый пояс смертника.

Напомним, взрыв 3 октября прогремел возле мечети Идгах, где прощались с матерью представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Как сообщал Лайф, в результате теракта погибло по меньшей мере 12 человек, более 30 получили ранения.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Почему талибский спецназ может спровоцировать в Таджикистане гражданскую войну и на что надеется Рахмонов

сегодня в 13:57

Twitter ограничил доступ к аккаунту представителя "Талибана" Муджахида

вчера в 20:57

Бали откроется для иностранцев после 14 октября, но с одним условием

сегодня в 14:35

TikTok, Google, Youtube и Viber "упали" вслед за сервисами Facebook

сегодня в 18:24

Сломал нос и руку: В Петербурге ухажёр с сайта знакомств жестоко избил и похитил отвергнувшую его женщину

сегодня в 18:18

Новости партнеров

Layer 1