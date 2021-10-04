Футболист "Локомотива" Куликов может перейти в "Спартак"
Трансфер может состояться во время зимнего трансферного окна в чемпионате России.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Спартак" рассматривает возможность трансфера полузащитника столичного "Локомотива" Даниила Куликова. Об этом сообщает Sport24.
Переход может состояться во время зимнего трансферного окна в чемпионате России. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 3 миллиона евро. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года.
Куликов является воспитанником "Локомотива". За основную команду столичного клуба он провёл 55 матчей, сделав шесть голевых передач. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле во всех десяти матчах команды в чемпионате России.
После десяти туров "Локомотив" с 17 очками занимает четвёртое место в таблице РПЛ, уступая только "Зениту" (23 балла), "Динамо" (19) и "Сочи" (18). "Спартак", у которого 16 очков, идёт на седьмой строчке.
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