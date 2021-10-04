Футболист "Локомотива" Куликов может перейти в "Спартак"

Московский "Спартак" рассматривает возможность трансфера полузащитника столичного "Локомотива" Даниила Куликова. Об этом сообщает Sport24.

Переход может состояться во время зимнего трансферного окна в чемпионате России. Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 3 миллиона евро. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года.

Куликов является воспитанником "Локомотива". За основную команду столичного клуба он провёл 55 матчей, сделав шесть голевых передач. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле во всех десяти матчах команды в чемпионате России.