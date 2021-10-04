Фотограф Gucci и Adidas представил в ГУМе портреты лучших учителей России

4 октября, в канун Дня учителя, в московском ГУМе открылась выставка, которая знакомит россиян с победителями премии "Учитель года", удостоенными награды в разные годы. Съёмки для выдающихся педагогов организовал фотограф Булат Арсланов, который сотрудничает с Gucci и Adidas.

На выставке представлены портреты 19 преподавателей из разных уголков России. Среди них — "Учитель года" 1993 года Олег Геннадьевич Парамонов, "Учитель года России" 2018 года Алихан Мавладиевич Динаев, "Учитель года" 2019 года Лариса Гивиевна Арачашвили и другие. При этом не все из педагогов на момент съёмок остались в школах: некоторые сменили род деятельности, другие вышли на пенсию.

"Современный учитель редко попадает в объектив профессионального фотографа, не говоря уже о художественной фотосъёмке на плёнку. На съёмках при помощи локаций и декораций мы старались максимально раскрыть каждого педагога как личность, подчеркнуть предмет, который он преподаёт", — объяснил Арсланов свою задумку Woman.ru.