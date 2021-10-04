"Торпедо" с сухим счётом победило "Сибирь" в КХЛ

Новосибирская "Сибирь" дома уступила нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Все шайбы в матче были заброшены уже к 11-й минуте. По разу отличились Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Мили.

"Торпедо" набрало 14 очков и поднялось на восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. "Сибирь" с девятью баллами идёт на десятой позиции на Востоке.