НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Торпедо" с сухим счётом победило "Сибирь" в КХЛ

Все шайбы были заброшены уже к 11-й минуте. Отличились Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Мили.

4 октября, 15:24
<p>Фото © ХК "Торпедо"</p>

Фото © ХК "Торпедо"

Новосибирская "Сибирь" дома уступила нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Все шайбы в матче были заброшены уже к 11-й минуте. По разу отличились Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Мили.

Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

"Торпедо" набрало 14 очков и поднялось на восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. "Сибирь" с девятью баллами идёт на десятой позиции на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" — "Торпедо" — 0:3

Шайбы: Пайгин 3' (0:1), Агостино 6' (0:2), Мили 11' (0:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1