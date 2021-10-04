Появилось видео с места расправы в Ногинске, где мужчина отрубил брату голову и руки мечом

Дом, где нашли расчленённое тело мужчины. Видео © Телеканал "360"

Появились кадры частного дома на улице Пугачёва в подмосковном Ногинске, где без головы и рук днём ранее было обнаружено тело мужчины. Снаружи следов страшного преступления не видно.

Жилище, снятое на камеру, находится в плохом состоянии. Во дворе валяются доски и пакеты, некоторые ставни закрыты. Во дворе на привязи осталась собака. За забором рядом с домом лежат стройматериалы и кем-то брошенные одноразовые перчатки, сообщает телеканал "360".