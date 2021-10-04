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Появилось видео с места расправы в Ногинске, где мужчина отрубил брату голову и руки мечом

Во время допроса убийца сознался в содеянном и рассказал о причинах страшного преступления.

4 октября, 15:29

Дом, где нашли расчленённое тело мужчины. Видео © Телеканал "360"

Появились кадры частного дома на улице Пугачёва в подмосковном Ногинске, где без головы и рук днём ранее было обнаружено тело мужчины. Снаружи следов страшного преступления не видно.

Жилище, снятое на камеру, находится в плохом состоянии. Во дворе валяются доски и пакеты, некоторые ставни закрыты. Во дворе на привязи осталась собака. За забором рядом с домом лежат стройматериалы и кем-то брошенные одноразовые перчатки, сообщает телеканал "360".

Напомним, тело мужчины без головы и рук было обнаружено в одном из домов Подмосковья 3 октября. Труп был направлен на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Позже стало известно, что мужчину порубил мечом брат. Подозреваемый заявил, что между ними произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней

В Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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