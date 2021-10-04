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Опубликовано 4 октября 2021, 18:49

Анна Кузнецова поддержала учреждение в России Дня отца

По мнению парламентария, данное решение подчёркивает новый этап в подходах семейной политики.

Учреждение в России Дня отца гармонично вписывается в череду уже установленных праздников, связанных с семьёй и детьми, считает избранный депутат Госдумы нового созыва, бывший уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

"Это решение президента поддерживают миллионы отцов и матерей всей страны. Это решение, гармонично и точно вписываясь в череду установленных праздников — Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, — подчёркивает и новый этап в подходах семейной политики, где семья — это папа, мама, дети", — отметила она.

Кузнецова подчеркнула, что нужно продолжать применять этот подход в конкретных решениях и законодательных инициативах.

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Напомним, День отца начнут отмечать в третье воскресенье октября. Указ об учреждении в стране нового праздника подписал президент России Владимир Путин.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Николай Абрамов
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