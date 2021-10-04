Автоэксперт не увидел причин для подорожания зимней резины
Моржаретто напомнил, что страна является крупнейшим экспортёром этого продукта.
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Роста цен на зимнюю резину в новом сезоне не ожидается, так как никаких причин для этого нет, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Перебоев с резиной у нас не было и нет. И не предвидится. В стране работают несколько крупнейших мировых производителей резины. Мы, кстати, ещё и крупнейший экспортёр", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом Моржаретто добавил, что где-то цены могут расти из-за удорожания сырья, увеличения издержек производства, инфляции и системы маркировки, но все производители не смогут вместе разом поднять цены, за этим следит ФАС.
Ранее автолюбителям рассказали, как правильно выбрать зимнюю резину. Прежде всего нужно соблюдать тип и размер, которые предписал использовать производитель машины. Это важно в том числе для безопасности.
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