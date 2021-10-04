Газ резко подешевел на новостях о заполнении первой ветки "Северного потока – 2"
Котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились до 1124 долларов за тысячу кубометров.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Стоимость газа в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тысячу кубов, о чём свидетельствуют данные биржи ICE. Затем динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов.
Ранее в понедельник началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Артерия будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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