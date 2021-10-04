Газ резко подешевел на новостях о заполнении первой ветки "Северного потока – 2"

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тысячу кубов, о чём свидетельствуют данные биржи ICE. Затем динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов.