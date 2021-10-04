Стало известно, сколько россиян ощущают психологическую зависимость от погоды

С наступлением октября на территорию Центральной России пришли настоящее бабье лето и золотая осень. Увидев солнце, большинство россиян заметили, что их хмурое настроение сменилось радостным, а самочувствие заметно улучшилось.

Как пишет kp.ru, многие люди действительно связывают своё состояние с погодой. Так, 59,6% признались, что хорошая погода за окном положительно влияет на их самочувствие. Ещё 9,4% респондентов отметили, что погода на них действует, но далеко не всегда. А 28,9% заявили, что, наоборот, больше предпочитают дожди и холод, потому что в такую погоду на улицах становится меньше людей.

О том, что погода никак не влияет на внутреннее состояние, заявило всего 2% опрошенных. По их мнению, у погоды нет плохой погоды, поэтому надо уметь радоваться каждому новому дню.