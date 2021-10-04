Бывший сокамерник — о предполагаемом убийце студенток: На сотрудников колонии кидался

Мужчина, отбывавший наказание вместе с Александром Лазаревым, подозреваемым в убийстве трёх студенток в Оренбургской области, рассказал об особенностях поведения сокамерника. По словам Вадима, его знакомый был агрессивным и в прошлых преступлениях не раскаивался, считая, что его жертвы заслужили смерти.

"Он очень был агрессивный и вспыльчивый. Ему много раз делали замечания — он даже на сотрудников колонии кидался. После того как его в 2012 году посадили за убийство директора кафе, под конец срока он подал на УДО. При этом в колонии он характеризовался очень плохо, все характеристики были отрицательные", — рассказал он в беседе с порталом "Газета.Ru".

Родственница подозреваемого Екатерина (имя изменено) подтвердила рассказ мужчины, отметив, что Лазарев был проблемным ребёнком и в подростковом возрасте выбрал не ту компанию. Парень тогда же начал принимать запрещённые вещества.