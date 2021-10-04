Бывший сокамерник — о предполагаемом убийце студенток: На сотрудников колонии кидался
Он и родственница подозреваемого допускают, что в роковой вечер мужчина мог действовать не один.
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Мужчина, отбывавший наказание вместе с Александром Лазаревым, подозреваемым в убийстве трёх студенток в Оренбургской области, рассказал об особенностях поведения сокамерника. По словам Вадима, его знакомый был агрессивным и в прошлых преступлениях не раскаивался, считая, что его жертвы заслужили смерти.
"Он очень был агрессивный и вспыльчивый. Ему много раз делали замечания — он даже на сотрудников колонии кидался. После того как его в 2012 году посадили за убийство директора кафе, под конец срока он подал на УДО. При этом в колонии он характеризовался очень плохо, все характеристики были отрицательные", — рассказал он в беседе с порталом "Газета.Ru".
Родственница подозреваемого Екатерина (имя изменено) подтвердила рассказ мужчины, отметив, что Лазарев был проблемным ребёнком и в подростковом возрасте выбрал не ту компанию. Парень тогда же начал принимать запрещённые вещества.
Оба собеседника издания не сомневаются в виновности Лазарева в убийстве трёх студенток, однако допускают, что он мог действовать не в одиночку. Бывший сокамерник удивляется, как один человек мог лишить жизни сразу трёх девушек. А родственница Александра предполагает, что он мог действовать вместе со своими "дружками-сидельцами".
О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
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