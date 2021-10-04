Учёные разработали вакцину от ревматоидного артрита

Учёным американского Университета Толедо в штате Огайо удалось разработать экспериментальную вакцину от ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания, от которого нет универсального лекарства. Об этом говорится в публикации для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Несмотря на высокую распространённость, лекарства от этого заболевания нет, и мы не до конца знаем, что его вызывает. Впрочем, это верно почти для всех аутоиммунных заболеваний, что затрудняет их лечение или профилактику", — рассказала руководитель исследования — доктор Рита Чакраварти.

По её словам, исследователи выяснили, что при удалении белка под названием 14-3-3 дзета с помощью специальной технологии редактирования генов у животных наблюдалось развитие артрита. В результате учёные путём выращивания в бактериальной клетке получили очищенный белок 14-3-3 дзета и на его основе разработали препарат, который ввели подопытным.

"К нашему большому удивлению, ревматоидный артрит полностью исчез у животных, получивших вакцину. Если мы сможем успешно довести эту вакцину до клинических испытаний, это будет революционно", — отметила Чакраварти.

Исследователь добавила, что препарат также улучшает качество костей, поэтому его использование предполагает долгосрочное положительное действие на организм. Кроме того, учёные надеются не только лечить артрит новым способом, но и препятствовать его развитию в будущем. Сейчас же лечение заболевания заключается в снижении боли и замедлении его прогрессирования, что негативно влияет на иммунную систему человека, добавила Чакраварти.