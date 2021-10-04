В Удмуртии и Пензенской области из-за ковида отменили все массовые мероприятия

В Пензенской области с 4 октября из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией вводится запрет на проведение массовых мероприятий и работу фуд-кортов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введён запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов", — говорится в сообщении.

Также все массовые и концертные мероприятия с 11 октября отменяются в Удмуртии. По словам председателя правительства республики Ярославы Семёновой, дополнительные ограничительные меры направлены на сокращение роста заболеваемости ковидом.