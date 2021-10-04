В Удмуртии и Пензенской области из-за ковида отменили все массовые мероприятия
По словам главы республики, запрет будет действовать до тех пор, пока не зафиксируют снижение заболеваемости вирусом.
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В Пензенской области с 4 октября из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией вводится запрет на проведение массовых мероприятий и работу фуд-кортов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введён запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов", — говорится в сообщении.
Также все массовые и концертные мероприятия с 11 октября отменяются в Удмуртии. По словам председателя правительства республики Ярославы Семёновой, дополнительные ограничительные меры направлены на сокращение роста заболеваемости ковидом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость ковидом растёт в 67 регионах России. При этом в 13 субъектах страны значимой динамики не наблюдается, в пяти продолжается снижение.
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