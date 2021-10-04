Невролог заподозрил у Андрея Губина рак или ВИЧ из-за лишающей его зубов болезни
По мнению специалиста, прозопалгию важно лечить сразу, а не тянуть до последнего, как это сделал артист.
Фото © Instagram / andreygubin_thebest
Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов объяснил в интервью с 5-tv.ru, почему "нестрашная прозопалгия" певца Андрея Губина превращается в коварного монстра. Врач назвал тяжёлые случаи, при которых болезнь начинает разрушать человека.
"При посещении офтальмолога, стоматолога, ЛОР-врача, невролога и психотерапевта можно выявить причину заболевания, создать план лечения. В принципе, в большинстве случаев будет благоприятный прогноз. Но есть ситуации, когда прогноз и не обнадеживающий", — считает Евдокимов.
К тяжёлым случаям, в частности, относится постгерпетическая невралгия. При этом диагнозе адские боли начинаются, когда люди с иммунодефицитом — ВИЧ, гепатиты, цирроз печени — "цепляют" опасную инфекцию. Вследствие того, что организм не может самостоятельно побороть опасные вирусы и бактерии, последние множатся и губят человека, отмечает эксперт.
"Вторая ситуация — онкология. При онкологических заболеваниях способны поражаться или передавливаться нервные окончания, и это тоже может вызывать боли на лице, которые, к сожалению, очень плохо купируются. Во всех остальных случаях боль часто бывает симптоматическая. Она хорошо лечится", — пояснил врач.
Певец рассказывал, что первые боли ощущал ещё в 16 лет, но к врачу идти не спешил — думал, всему виной спортивное прошлое и банальное перенапряжение. По мнению эксперта, такой недуг важно лечить сразу, а не тянуть до последнего, как это сделал артист.
Ранее Лайф сообщал о том, что Андрей Губин признался, что из-за болезни начал терять зубы в 47 лет. Певец испытывает сильную боль, с которой не могут справиться ни одни таблетки, но к его проблемам теперь добавилась ещё одна. До этого Губин вернулся в Россию из Египта, где пытался привести себя в порядок. Однако певец по-прежнему находится в плохом состоянии и страдает от болей. Некоторое время артист жил за рубежом, поклонники поговаривали, что он и вовсе не собирается обратно.
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