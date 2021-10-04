Акции "Газпрома" подскочили в цене на фоне новостей о "Северном потоке – 2"
В ходе торгов на московской бирже стоимость одной ценной бумаги увеличилась почти на десять рублей.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
К вечеру акции компании "Газпром" на Мосбирже выросли до 372 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Бумаги на открытии торговались в 364,67 рубля за акцию. В ходе торгов они выросли на два с лишним процента, подскочив из-за новостей о заполнении первой нитки газопровода "Северный поток – 2".
Ранее в понедельник началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Артерия будет постепенно наполняться топливом, чтобы достичь объёма и давления, необходимого для дальнейшего технического тестирования. Датское энергетическое агентство официально заявило, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию нитки B газопровода "Северный поток – 2". Между тем пусконаладочные работы на второй нитке газопровода продолжаются.
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