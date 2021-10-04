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Регион
Опубликовано 4 октября 2021, 21:06

В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет

Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Там решили, что этот препарат наиболее хорошо зарекомендовал себя в других странах.

В Швеции управление здравоохранения рекомендовало вакцинировать подростков от 12 до 15 лет вакциной Pfizer/BioNtech. В ведомстве заявили, что мировая практика показывает эффективность препарата при вакцинации детей. Данных о безопасности препарата значительно больше, чем о других.

"В целом мы считаем правильным выбрать вакцину, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идёт о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет", — отметил главный эпидемиолог Андерс Тегнелл, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

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Ранее Андрес Тегнелл отметил, что невозможно полностью победить коронавирус, поэтому Швеция правильно отказалась от самоизоляции населения.

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Николай Абрамов
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