НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет

Там решили, что этот препарат наиболее хорошо зарекомендовал себя в других странах.

4 октября, 18:06
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

В Швеции управление здравоохранения рекомендовало вакцинировать подростков от 12 до 15 лет вакциной Pfizer/BioNtech. В ведомстве заявили, что мировая практика показывает эффективность препарата при вакцинации детей. Данных о безопасности препарата значительно больше, чем о других.

"В целом мы считаем правильным выбрать вакцину, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идёт о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет", — отметил главный эпидемиолог Андерс Тегнелл, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Становится более опасным: Учёные выяснили новую цель мутации коронавируса

Становится более опасным: Учёные выяснили новую цель мутации коронавируса

Ранее Андрес Тегнелл отметил, что невозможно полностью победить коронавирус, поэтому Швеция правильно отказалась от самоизоляции населения.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс разбился в ДТП в Швеции

вчера в 23:01

В Красноярске девушки-следователи задержали хулиганов, обстрелявших школьника

сегодня в 09:59

В Удмуртии и Пензенской области из-за ковида отменили все массовые мероприятия

сегодня в 17:26

В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от ковида

сегодня в 12:48

Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

сегодня в 18:28

Новости партнеров

Layer 1