В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет

В Швеции управление здравоохранения рекомендовало вакцинировать подростков от 12 до 15 лет вакциной Pfizer/BioNtech. В ведомстве заявили, что мировая практика показывает эффективность препарата при вакцинации детей. Данных о безопасности препарата значительно больше, чем о других.

"В целом мы считаем правильным выбрать вакцину, о которой мы знаем больше всего и которая наиболее хорошо зарекомендовала себя, когда речь идёт о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет", — отметил главный эпидемиолог Андерс Тегнелл, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.