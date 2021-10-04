В Петербурге ухажёр с сайта знакомств не выдержал отказа и жестоко избил возлюбленную. Видео © МВД РФ

В Петербурге мужчина избил женщину в её собственном автомобиле, проколол колёса, а затем силой посадил в свою машину и увёз. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, месяц назад 52-летняя женщина познакомилась на сайте с 40-летним гражданином из ближнего зарубежья. После первого свидания она решила прекратить общение и отказала мужчине. Он не вынес такого ответа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения. На них видно, как мужчина жестоко избивает свою знакомую руками и ногами. При этом ему помогает ещё один злоумышленник. Сообщение о происшествии поступило в полицию около восьми часов утра. Правоохранители Красногвардейского района отправили несколько нарядов для розыска нарушителей.

Автомобиль с похищенной женщиной намеревался выехать за пределы города. На Приморском шоссе потерпевшей удалось выбраться и добежать до заправки. Она заперлась в туалете и попросила сотрудников АЗС вызвать полицию. Злоумышленники сразу же уехали, однако вскоре были задержаны. В настоящий момент они доставлены в отдел полиции. Пострадавшую госпитализировали, у неё сломаны нос и рука.