В России определили сроки перевода всех справок в онлайн

Оформление всех справок онлайн, а также оказание 200 массовых услуг в дистанционном режиме, будет возможно в России к 2024 году. Этому поспособствует реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн", заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере даёт гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — приводит пресс-служба Чернышенко его слова.

Вице-премьер подчёркивает, что полного отказа от традиционной формы получения государственных услуг не будет. По словам Дмитрия Чернышенко, кто захочет обращаться за ними при личном посещении той или иной организации, сможет это сделать.

"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг", — добавили в аппарате вице-премьера.