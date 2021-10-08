Суд рекомендовал отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании

Федеральный судья в штате Невада рекомендовал отклонить иск против футболиста сборной Португалии и клуба "Манчестер юнайтед" Криштиану Роналду. Его обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.

Как пишет Associated Press, федеральный судья Дэниел Альбрегтс решил, что судья первой инстанции должна была отклонить гражданский иск о возмещении ущерба. Аргументы истца основаны на распространённых СМИ заведомо украденных материалах.

"Это, к сожалению, единственная уместная мера по обеспечению целостности судебного процесса", — аргументирует своё решение Альбрегтс.

Речь идет о публикации от 2017 года в журнале "Шпигель", который, опираясь на предоставленные источниками материалы, рассказал о том, что Роналду в 2009 году якобы изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса.