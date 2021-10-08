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Суд рекомендовал отклонить иск против Роналду по делу об изнасиловании

Мотивация простая: по мнению федерального судьи, обвинение основывается на распространенных СМИ заведомо украденных материалах.

7 октября, 23:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/cristiano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

Фото © Instagram / cristiano

Федеральный судья в штате Невада рекомендовал отклонить иск против футболиста сборной Португалии и клуба "Манчестер юнайтед" Криштиану Роналду. Его обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.

Как пишет Associated Press, федеральный судья Дэниел Альбрегтс решил, что судья первой инстанции должна была отклонить гражданский иск о возмещении ущерба. Аргументы истца основаны на распространённых СМИ заведомо украденных материалах.

"Это, к сожалению, единственная уместная мера по обеспечению целостности судебного процесса", — аргументирует своё решение Альбрегтс.

Речь идет о публикации от 2017 года в журнале "Шпигель", который, опираясь на предоставленные источниками материалы, рассказал о том, что Роналду в 2009 году якобы изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса.

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Кэтрин Майорга стремится получить от Роналду как минимум 200 000 долларов. При этом в 2019 году стало известно, что дело было закрыто, но она всё продолжает предпринимать попытки по получению денег от звёздного футболиста.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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