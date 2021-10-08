В Турции заговорили о большой войне после слов генсека НАТО о российских С-400
Йенс Столтенберг признал, что организация не смогла убедить Анкару отказаться от этих систем ПВО и заменить их произведёнными западными странами.
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После слов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно покупки Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 читатели турецкого издания Haber7 заговорили о подготовке к большой войне. Пользователи отметили, что политика альянса относительно их страны выглядит избирательной.
"Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах — членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне", — написали комментаторы.
"С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", — поддержали такую позицию другие.
Комментаторы задаются вопросом, почему тогда США отказались поставлять Турции системы ПВО "Пэтриот". И привели в пример покупку С-400 Грецией, после чего в НАТО "никто не издавал ни звука". Читатели усмотрели в этом желание сделать Турцию беззащитной, чтобы при желании обрушиться на неё "как на Ирак".
Лайф рассказывал, что ранее на мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Столтенберг ответил на вопрос о приобретении Анкарой российской системы противовоздушной обороны. Генсек НАТО признался: "Мы не смогли убедить Турцию отказаться от С-400".
Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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