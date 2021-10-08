В Турции заговорили о большой войне после слов генсека НАТО о российских С-400

После слов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно покупки Турцией российских систем противовоздушной обороны С-400 читатели турецкого издания Haber7 заговорили о подготовке к большой войне. Пользователи отметили, что политика альянса относительно их страны выглядит избирательной.

"Такая позиция в отношении Турции, в то время как во многих странах — членах НАТО или ЕС есть аналогичные системы, значит многое. Начинает попахивать подготовкой к большой войне", — написали комментаторы.

"С-400, оказывается, несовместимы с НАТО. Но Турция купила эти системы не для того, чтобы использовать их в НАТО, а чтобы использовать их в Турции", — поддержали такую позицию другие.

Комментаторы задаются вопросом, почему тогда США отказались поставлять Турции системы ПВО "Пэтриот". И привели в пример покупку С-400 Грецией, после чего в НАТО "никто не издавал ни звука". Читатели усмотрели в этом желание сделать Турцию беззащитной, чтобы при желании обрушиться на неё "как на Ирак".

Лайф рассказывал, что ранее на мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Столтенберг ответил на вопрос о приобретении Анкарой российской системы противовоздушной обороны. Генсек НАТО признался: "Мы не смогли убедить Турцию отказаться от С-400".