Консорциум из Саудовской Аравии купил футбольный клуб "Ньюкасл"

Многолетний спор о продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии завершился сделкой, сообщается на сайте британского ФК.

"Мы очень гордимся тем, что стали новыми владельцами "Ньюкасл Юнайтед", одного из самых известных клубов английского футбола. Мы благодарим болельщиков "Ньюкасла" за их безмерно преданную поддержку на протяжении многих лет, и мы рады работать вместе с ними", — приводит "Ньюкасл" слова представителя фонда Ясира аль-Румайяна.

Как отмечается на сайте, после завершения проверки владельцев и директоров клуб был продан консорциуму с немедленным вступлением сделки в силу. В сообщении также уточнено, что Саудовская Аравия не будет контролировать "Ньюкасл Юнайтед". Премьер-лига сообщила, что теперь получила юридические обязательные гарантии этого. Юридические споры, возникшие ранее, касались того, какие организации будут владеть и/или иметь возможность контролировать клуб после поглощения. Daily Mail сообщает, что сумма сделки составила 305 миллионов фунтов стерлингов (более 350 млн евро). На протяжении 14 последних лет "Ньюкаслом" владел британский бизнесмен Майкл Эшли.