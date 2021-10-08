НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Что сильнее всего подорожает к концу года, спрогнозировали в Минэкономразвития

Ожидается, что самый скромный рост продемонстрируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

7 октября, 22:33
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

В Минэкономразвития считают, что наибольший рост цен до конца года будет зафиксирован в категории "непродовольственные товары", он составит 7,2%. На втором месте будет продовольствие с показателем 5,8%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогноз, составленный ведомством.

Как отмечает газета, ожидается, что рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Услуги организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%. К концу больше также заметно подорожают строительные материалы, табачные изделия, мебель и автомобили.

"Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%", заявил старший экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков.

Россиян предупредили о росте цен на сигареты до конца года

Россиян предупредили о росте цен на сигареты до конца года

А ранее Лайф рассказывал, что Центробанк России заявил о высокой вероятности повышения прогноза по инфляции. В связи с этим регулятор пока не видит возможности перейти к снижению ключевой ставки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1