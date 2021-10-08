Что сильнее всего подорожает к концу года, спрогнозировали в Минэкономразвития

В Минэкономразвития считают, что наибольший рост цен до конца года будет зафиксирован в категории "непродовольственные товары", он составит 7,2%. На втором месте будет продовольствие с показателем 5,8%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогноз, составленный ведомством.

Как отмечает газета, ожидается, что рост стоимости товаров в России составит 6,2% по итогам 2021 года, а вот инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Услуги организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%. К концу больше также заметно подорожают строительные материалы, табачные изделия, мебель и автомобили.

"Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%", — заявил старший экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков.