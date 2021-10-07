Россиян предупредили о росте цен на сигареты до конца года
Скачок их стоимости связывают с повышением акцизов на табак и табачные изделия.
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Средняя стоимость сигарет в России может вырасти до конца этого года до 140-145 рублей за пачку, в то время как в первом полугодии она составляла 135,8 рубля. Такие данные получили аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.
"Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку", - приводит РИА "Новости" комментарий компании.
Там отметили, что в среднем цена пачки сигарет выросла на 12,4% с 2020 года, когда она составляла 120,8 рубля. Это связывают прежде всего с повышением акцизов на табак и табачные изделия с 2021 года.
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А вот средняя стоимость стиков за первые шесть месяцев этого года не изменилась, оставшись на уровне 155 рублей. Как ожидается, по итогам второго полугодия они подорожают на 5-7%.
Как рассказывал Лайф, ранее доктор Александр Мясников посоветовал эффективный способ бросить курить. По его мнению, разные вспомогательные средства вроде пластырей или жвачек лишь оттягивают достижение цели.
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