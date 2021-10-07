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Россиян предупредили о росте цен на сигареты до конца года

Скачок их стоимости связывают с повышением акцизов на табак и табачные изделия.

7 октября, 02:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Средняя стоимость сигарет в России может вырасти до конца этого года до 140-145 рублей за пачку, в то время как в первом полугодии она составляла 135,8 рубля. Такие данные получили аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.

"Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку", - приводит РИА "Новости" комментарий компании.

Там отметили, что в среднем цена пачки сигарет выросла на 12,4% с 2020 года, когда она составляла 120,8 рубля. Это связывают прежде всего с повышением акцизов на табак и табачные изделия с 2021 года.

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А вот средняя стоимость стиков за первые шесть месяцев этого года не изменилась, оставшись на уровне 155 рублей. Как ожидается, по итогам второго полугодия они подорожают на 5-7%.

Как рассказывал Лайф, ранее доктор Александр Мясников посоветовал эффективный способ бросить курить. По его мнению, разные вспомогательные средства вроде пластырей или жвачек лишь оттягивают достижение цели.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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