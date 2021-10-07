Вирусолог назвал "виновника" новой волны пандемии ковида в России
Как отмечает эксперт, лучшим ответом станет разработка новых, комбинированных вакцин, и эта работа уже ведётся.
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Штамм коронавируса "дельта" — главный "виновник" нового витка распространения CoVID-19 в России, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко. Он отметил, что агрессивный новичок завоевал себе огромную территорию Евразии. Именно с "дельтой" связаны практически 85% всех ковидных госпитализаций в России.
"У "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырёх", — сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
Вирусолог считает совершенствование вакцин лучшим ответом на распространение новых вариантов коронавируса. Он уточнил, что разработчики сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. И тогда появится возможность защититься от совокупности всех вариантов коронавируса, которые сейчас представляют проблему.
Ранее Лайф сообщал, что руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил введение постоянной иммунизации от коронавируса. Сейчас институт Гамалеи разрабатывает единую вакцину от гриппа и коронавируса. Клинические испытания начнутся в конце следующего года.
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