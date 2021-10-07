Вирусолог назвал "виновника" новой волны пандемии ковида в России

Штамм коронавируса "дельта" — главный "виновник" нового витка распространения CoVID-19 в России, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко. Он отметил, что агрессивный новичок завоевал себе огромную территорию Евразии. Именно с "дельтой" связаны практически 85% всех ковидных госпитализаций в России.

"У "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырёх", — сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Вирусолог считает совершенствование вакцин лучшим ответом на распространение новых вариантов коронавируса. Он уточнил, что разработчики сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. И тогда появится возможность защититься от совокупности всех вариантов коронавируса, которые сейчас представляют проблему.