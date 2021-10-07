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Вирусолог назвал "виновника" новой волны пандемии ковида в России

Как отмечает эксперт, лучшим ответом станет разработка новых, комбинированных вакцин, и эта работа уже ведётся.

7 октября, 01:38
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/sputnikvaccine/photos/297530705386303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спутник V</a></p>

Фото © Facebook / Спутник V

Штамм коронавируса "дельта" — главный "виновник" нового витка распространения CoVID-19 в России, считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко. Он отметил, что агрессивный новичок завоевал себе огромную территорию Евразии. Именно с "дельтой" связаны практически 85% всех ковидных госпитализаций в России.

"У "дельты" инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырёх", — сказал Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Вирусолог считает совершенствование вакцин лучшим ответом на распространение новых вариантов коронавируса. Он уточнил, что разработчики сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. И тогда появится возможность защититься от совокупности всех вариантов коронавируса, которые сейчас представляют проблему.

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Ранее Лайф сообщал, что руководитель центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил введение постоянной иммунизации от коронавируса. Сейчас институт Гамалеи разрабатывает единую вакцину от гриппа и коронавируса. Клинические испытания начнутся в конце следующего года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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