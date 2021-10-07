Рейтинг Байдена упал до минимума за всё его президентство

За всё время пребывания на посту президента США рейтинг Джо Байдена не падал до такого уровня, на котором находится сейчас. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Квиннипэкским университетом в Штатах. Отрицательно работу Байдена оценивают 53% американцев, а положительно — только 38%. Три недели назад расстановка сил была другой: 50% не одобряли, а 42% американцев относились к деятельности своего лидера хорошо.

Оценка деятельности Байдена зависит и от политических взглядов опрашиваемых. Так, из числа республиканцев не поддерживают президента 94%, а среди демократов — всего 10%. Среди тех, кто не относит себя к той или иной партии, 60% оценивают усилия хозяина Белого дома отрицательно и только 32% — положительно.

Очень недовольны американцы политикой президента относительно иммигрантов, а также ситуацией на южной границе США. В этом направлении минус поставили 67%. Плюс — только 23%. В поддержку курса Байдена по Афганистану высказались "за" лишь 28%, половина сказали, что Штаты должны были оставить в Кабуле определённые силы, а 15% считают, что выводить военных не стоило вообще. Не удовлетворены состоянием экономики 72%. Всего институт опросил с 1 по 4 октября 1326 жителей по всей стране.

Ранее Лайф сообщал, что рейтинг Байдена упал до минимальных на то время 46% после захвата "Талибаном"* Афганистана. Почти за неделю показатели одобрения деятельности политика снизились на 7%.